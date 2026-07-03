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Wimbledon, oggi pomeriggio Sinner affronta Brooksby

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L'azzurro affronta lo statunitense n. 81 del mondo. In palio c'è un posto agli ottavi di finale. Il match (secondo dalle 14 sul Campo 1) è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

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A Wimbledon oggi Jannik Sinner è di nuovo in campo per affrontare lo statunitense Jenson Brooksby, n. 81 al mondo. In palio c'è un posto agli ottavi di finale. Il match (secondo dalle 14 sul Campo 1), è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Il cammino di Sinner e degli altri azzurri

Dopo la non facile vittoria all'esordio, in 5 set, su Kecmanovic, Jannik Sinner ha battuto anche il portoghese Nuno Borges (n. 48 del mondo), in 3 set. L'azzurro è approdato così al terzo turno. Ieri, invece, tra gli italiani, Sonego ha battuto Diallo, mentre Matteo Berrettini ha sconfitto Arthur Fils. Infine Flavio Cobolli ha superato James Duckworth. Per quanto riguarda il singolare femminile, eliminata Tyra Grant. Ha vinto invece Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic. 

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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso perde per un soffio al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters A cura di Federica Villa

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