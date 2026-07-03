Wimbledon, oggi pomeriggio Sinner affronta Brooksby

L'azzurro affronta lo statunitense n. 81 del mondo. In palio c'è un posto agli ottavi di finale. Il match (secondo dalle 14 sul Campo 1) è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

A Wimbledon oggi Jannik Sinner è di nuovo in campo per affrontare lo statunitense Jenson Brooksby, n. 81 al mondo. In palio c'è un posto agli ottavi di finale. Il match (secondo dalle 14 sul Campo 1), è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Il cammino di Sinner e degli altri azzurri

Dopo la non facile vittoria all'esordio, in 5 set, su Kecmanovic, Jannik Sinner ha battuto anche il portoghese Nuno Borges (n. 48 del mondo), in 3 set. L'azzurro è approdato così al terzo turno. Ieri, invece, tra gli italiani, Sonego ha battuto Diallo, mentre Matteo Berrettini ha sconfitto Arthur Fils. Infine Flavio Cobolli ha superato James Duckworth. Per quanto riguarda il singolare femminile, eliminata Tyra Grant. Ha vinto invece Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic.