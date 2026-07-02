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Wimbledon 2026, vince Sonego. Ora in campo Berrettini e Cobolli

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Getty/Ipa/Ansa

Nel tabellone singolare maschile, Sonego batte Diallo e va al terzo turno. Matteo Berrettini sta affrontando Arthur Fils, mentre Flavio Cobolli è impegnato contro James Duckworth. Ieri Jannik Sinner, ha sconfitto in tre set il portoghese Nuno Borges. Nel singolare femminile, eliminata Tyra Grant. Più tardi tocca a Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW 

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Prosegue sull’erba londinese il torneo di Wimbledon. Nel tabellone singolare maschile la giornata di oggi è ancora dedicata al secondo turno. Tra gli italiani, Sonego ha battuto Diallo, mentre in questo momento sono in campo Matteo Berrettini, che sta affrontando Arthur Fils, e Flavio Cobolli, impegnato contro James Duckworth. È già al terzo turno invece Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto in tre set il portoghese Nuno Borges. Per quanto riguarda il singolare femminile, eliminata Tyra Grant. Più tardi tocca a Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 12 luglio. 

La vittoria di Sonego

Ottimo successo di Lorenzo Sonego, uscito vincente dal lungo match contro il canadese Gabriel Diallo. Il tennista torinese, numero 69 del ranking Atp, ha prevalso in cinque set, molto combattuti, dopo 4 ore e 22 minuti di gioco. Punteggio finale: 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2. Al terzo turno Sonego affronterà l'americano Taylor Fritz, numero 6 del tabellone londinese.

Ora in campo Cobolli e Berrettini

Matteo Berrettini è in campo ora con il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del torneo. Il tennista romano, primo italiano in finale in singolare nello slam londinese nel 2021, all’esordio aveva battuto Stan Wawrinka. Sta giocando adesso anche Flavio Cobolli con l'australiano James Duckworth. Nel turno precedente aveva superato in quattro set l'argentino Mariano Navone in un match interrotto per oscurità e ripreso il giorno dopo.

epaselect epa13077855 Jannik Sinner of Italy in action during his Men's Singles second round match against Nuno Borges of Portugal at the Wimbledon Championships in London, Britain, 01 July 2026. EPA/NEIL HALL

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La vittoria di Sinner ieri

Dopo la non facile vittoria all'esordio, in 5 set, su Kecmanovic, Jannik Sinner al secondo turno si è imposto ieri sul portoghese Nuno Borges (n. 48 del mondo), battendolo in 3 set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Al terzo turno sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby. In conferenza stampa Sinner è tornato a parlare del malore accusato al Roland Garros: "Abbiamo capito cosa è successo, ma potrebbe anche risuccedere perché non è una situazione che si risolve dall'oggi al domani. Stiamo facendo tutto il possibile per evitarlo”.

Nel singolare femminile eliminata Tyra Grant, poi tocca a Paolini

Nel tabellone femminile di Wimbledon, la 18enne Tyra Grant, reduce dalla sua prima vittoria Slam, ha perso in due set al secondo turno contro la ceca e numero 21 del seeding Marie Bouzkova: 7-5, 6-3 il punteggio a sfavore dell'azzurra. Più tardi scende in campo Jasmine Paolini: affronterà la svizzera Golubic dopo aver superato al primo turno in rimonta la statunitense Robin Montgomery (n.195 del mondo).

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