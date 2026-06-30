Wimbledon, Berrettini supera Wawrinka e approda al secondo turno

Comincia bene il torneo di Wimbledon di Matteo Berrettini. Il tennista italiano supera in quattro set lo svizzero Stan Wawrinka, al termine di un match combattuto e lungo, deciso da quattro tie-break. Berrettini perde il primo, poi vince gli altri tre, chiudendo col punteggio di 6-7; 7-6; 7-6; 7-6 e accedendo al secondo turno dove affronterà il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del tabellone

L'ultima di Wawrinka a Wimbledon

La partita tra Berrettini e Wawrinka è durata quattro ore e venti minuti, segnando per l'azzurro un ritorno sofferto ma vincente contro un grande campione che ha lasciato un segno indelebile con la sua carriera, salutando così il pubblico di Wimbledon per l'ultima volta, lasciando il torneo a testa alta con l'ovazione del Centrale (spinta anche dall'azzurro, che a fine match chiede applausi al pubblico per il suo avversario).