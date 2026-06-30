Wimbledon, Berrettini supera Wawrinka e approda al secondo turno

Il tennista italiano si impone in quattro set, chiusi tutti al tie-break, col punteggio di 6-7; 7-6; 7-6; 7-6, e accede al secondo turno dove affronterà il francese Arthur Fils
Comincia bene il torneo di Wimbledon di Matteo Berrettini. Il tennista italiano supera in quattro set lo svizzero Stan Wawrinka, al termine di un match combattuto e lungo, deciso da quattro tie-break. Berrettini perde il primo, poi vince gli altri tre, chiudendo col punteggio di 6-7; 7-6; 7-6; 7-6 e accedendo al secondo turno dove affronterà il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del tabellone
L'ultima di Wawrinka a Wimbledon
La partita tra Berrettini e Wawrinka è durata quattro ore e venti minuti, segnando per l'azzurro un ritorno sofferto ma vincente contro un grande campione che ha lasciato un segno indelebile con la sua carriera, salutando così il pubblico di Wimbledon per l'ultima volta, lasciando il torneo a testa alta con l'ovazione del Centrale (spinta anche dall'azzurro, che a fine match chiede applausi al pubblico per il suo avversario).
Cobolli fermato dal buio sul vantaggio di 2-1
Interrotta per il buio dopo tre set, con l'azzurro in rimonta e in vantaggio 2-1, la partita tra Flavio Cobolli e Mariano Navone. Il match riprenderà domani dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Alexander Zverev, invece, passa indenne contro Alexander Blockx. Il campione del Roland Garros cede un set al belga e arriva al tiebreak in tre parziali su quattro, ma alla fine si impone per 6-4, 6-7, 7-6, 7-6 e affronterà al secondo turno il francese Valentin Royer.
Serena Williams out
Delusione per Serena Williams al ritorno in campo a Wimbledon. La 44enne statunitense, al rientro in attività dopo quasi quattro anni, si è arresa in tre set al debutto di fronte all'australiana classe 2006 Maja Joint: 6-3 6-7 (6) 6-3, in due ore e 24 minuti di gioco, il punteggio in favore della 20enne numero 87 del mondo, che al secondo turno se la vedrà con la filippina, testa di serie numero 29, Alexandra Eala. Grandi applausi dal pubblico dell'All England Tennis Club di Londra, però, per la ex numero uno del mondo. Altro risultato. Primo turno: Marta Kostyuk (Ukr, 12) b. Nadia Podoroska (Arg) 6-1 6-2.