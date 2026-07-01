Dopo la vittoria all'esordio, in 5 set, su Kecmanovic, il n.1 del mondo torna in campo oggi contro il portoghese Nuno Borges, sul Campo Centrale. Il tornero è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Dopo la non facile vittoria all'esordio, in 5 set, su Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo oggi a Wimbledon contro il portoghese Nuno Borges. Il match è in programma dalle 14.30 sul Campo Centrale. Ieri, invece, Matteo Berrettini ha superato in quattro set lo svizzero Stan Wawrinka, al termine di un match combattuto e lungo, deciso da quattro tie-break. . Il tornero è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 12 luglio.
Il cammino di Sinner a Wimbledon
Senza Carlos Alcaraz, fermo per un infortunio, Sinner all'All England Club gioca da favorito e prova a difendere il titolo vinto lo scorso anno. Il suo percorso è iniziato lunedì contro il serbo Miomir Kecmanovic, battuto al quinto set dopo un match serrato (4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3). Ora deve affrontare il 29enne Nuno Borges che ha battuto 6-3, 7-5, 7-5 lo statunitense Boyer al primo turno.
Approfondimento
Wimbledon, Sinner batte Kecmanovic e va al 2° turno
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso perde per un soffio al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters A cura di Federica Villa