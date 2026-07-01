Dopo la vittoria all'esordio, in 5 set, su Kecmanovic, il n.1 del mondo torna in campo oggi contro il portoghese Nuno Borges, sul Campo Centrale. Il tornero è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo la non facile vittoria all'esordio, in 5 set, su Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo oggi a Wimbledon contro il portoghese Nuno Borges. Il match è in programma dalle 14.30 sul Campo Centrale. Ieri, invece, Matteo Berrettini ha superato in quattro set lo svizzero Stan Wawrinka, al termine di un match combattuto e lungo, deciso da quattro tie-break. . Il tornero è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 12 luglio.