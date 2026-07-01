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Wimbledon, oggi alle 14.30 Sinner affronta Borges. Berrettini supera Wawrinka

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Dopo la vittoria all'esordio, in 5 set, su Kecmanovic, il n.1 del mondo torna in campo oggi contro il portoghese Nuno Borges, sul Campo Centrale. Il tornero è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW 

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Dopo la non facile vittoria all'esordio, in 5 set, su Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo oggi a Wimbledon contro il portoghese Nuno Borges. Il match è in programma dalle 14.30 sul Campo Centrale. Ieri, invece, Matteo Berrettini ha superato in quattro set lo svizzero Stan Wawrinka, al termine di un match combattuto e lungo, deciso da quattro tie-break. . Il tornero è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 12 luglio. 

Il cammino di Sinner a Wimbledon

Senza Carlos Alcaraz, fermo per un infortunio, Sinner all'All England Club gioca da favorito e prova a difendere il titolo vinto lo scorso anno. Il suo percorso è iniziato lunedì contro il serbo Miomir Kecmanovic, battuto al quinto set dopo un match serrato (4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3). Ora deve affrontare il 29enne Nuno Borges che ha battuto 6-3, 7-5, 7-5 lo statunitense Boyer al primo turno. 

Approfondimento

Wimbledon, Sinner batte Kecmanovic e va al 2° turno
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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso perde per un soffio al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters A cura di Federica Villa

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