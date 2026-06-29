L’azzurro torna in campo dopo l'eliminazione choc di Parigi. Il suo percorso inizia alle 14.30 contro il serbo, n.51 Atp, sul Campo centrale. Tra gli italiani, giocano oggi anche Luciano Darderi, opposto allo statunitense Ethan Quinn e nel torneo femminile Elisabetta Cocciaretto, che deve vedersela con la cinese Wang. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A Wimbledon è il giorno dell’esordio di Jannik Sinner. Come da tradizione sull’erba londinese, è previsto che nella prima giornata scendano subito in campo i migliori. Il numero 1 del mondo apre i giochi sul Centrale, così come nel tabellone femminile tocca ad Aryna Sabalenka. Il tennista italiano è al rientro dopo l'uscita anticipata dal Roland Garros. Senza Carlos Alcaraz, fermo per un infortunio, arriva all'All England Club da favorito e il suo percorso inizia contro il serbo Miomir Kecmanovic (n.51 Atp). Il match inizia alle 14.30. Il torneo è in diretta dal 29 giugno al 12 luglio su Sky Sport e in streaming su NOW.