L’azzurro torna in campo dopo l'eliminazione choc di Parigi. Il suo percorso inizia alle 14.30 contro il serbo, n.51 Atp, sul Campo centrale. Tra gli italiani, giocano oggi anche Luciano Darderi, opposto allo statunitense Ethan Quinn e nel torneo femminile Elisabetta Cocciaretto, che deve vedersela con la cinese Wang. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
A Wimbledon è il giorno dell’esordio di Jannik Sinner. Come da tradizione sull’erba londinese, è previsto che nella prima giornata scendano subito in campo i migliori. Il numero 1 del mondo apre i giochi sul Centrale, così come nel tabellone femminile tocca ad Aryna Sabalenka. Il tennista italiano è al rientro dopo l'uscita anticipata dal Roland Garros. Senza Carlos Alcaraz, fermo per un infortunio, arriva all'All England Club da favorito e il suo percorso inizia contro il serbo Miomir Kecmanovic (n.51 Atp). Il match inizia alle 14.30. Il torneo è in diretta dal 29 giugno al 12 luglio su Sky Sport e in streaming su NOW.
Sinner sfida Kecmanovic
Jannik Sinner è atteso alla conferma del titolo conquistato 12 mesi fa sui prati londinesi. Inaugura i Championships, edizione n.138, sfidando sul Centrale Kecmanovic, avversario già battuto in tutti e quattro i precedenti, compreso quello di Wimbledon 2024. Alla vigilia l’azzurro è apparso fiducioso ma prudente, rinfrancato dai test fisici a cui si è sottoposto nelle scorse settimane dopo l'improvviso malore accusato a Parigi.
Vedi anche
Sinner a Wimbledon 2026: il tabellone e gli avversari del numero 1 Atp
Gli altri italiani in campo oggi
La prima giornata vedrà in campo, per quanto riguarda gli italiani, anche Luciano Darderi, opposto allo statunitense Ethan Quinn (campo 15, non prima delle 15.30). Nel torneo femminile, invece, è ai nastri di partenza Elisabetta Cocciaretto, che deve vedersela con la cinese Wang Xinyu (campo 10, non prima delle 13.10).
Vedi anche
Wimbledon 2026, il sorteggio: da Sinner a Paolini ecco cosa sapere
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso perde per un soffio al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters A cura di Federica Villa