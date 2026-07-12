Introduzione
Jannik Sinner ha battuto Sascha Zverev nella finale del torneo londinese e ha conquistato il titolo per il secondo anno di fila: è il decimo tennista a riuscirci nell'Era Open. Dopo la vittoria, sono subito arrivati i complimenti da politici e non solo.
Quello che devi sapere
Meloni: "Un'altra pagina di storia dello sport italiano"
La premier Giorgia Meloni si è congratulata per la vittoria di Sinner attraverso un post sui social. "Con la vittoria a Wimbledon, conquistata per il secondo anno consecutivo, Sinner scrive un'altra pagina di storia dello sport italiano. Grazie, campione!", si legge.
Per approfondire: La vittoria di Sinner
Tajani: "Grazie, Jannik"
"Vincitore di Wimbledon, ancora una volta. L'Italia si stringe intorno al suo campione. Grazie, Jannik!", ha scritto sui social il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Fontana: "Ancora una volta nella storia"
Sui social ha esultato anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana. "Ancora una volta nella storia. Sinner conquista Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Un'impresa straordinaria, costruita punto dopo punto con lucidità e forza mentale. Che campione!", ha scritto. Poi ha definito il tennista un "orgoglio dello sport italiano".
Salvini: "Immenso Sinner"
"Immenso Sinner! Orgoglio Azzurro": anche il vicepremier Matteo Salvini ha usato i social per congratularsi con il tennista, accompagnando il messaggio a una foto del campione.
Valditara: "Vero campione"
"Jannik Sinner trionfa a Wimbledon per il secondo anno consecutivo e si conferma un vero campione, non solo per i meriti atletici ma anche per la correttezza sportiva e il rispetto che dimostra nei confronti degli avversari. Un grande esempio per i nostri giovani. Congratulazioni, Jannik", ha scritto sui social il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.
Conte: "Che fenomeno assoluto"
"Che partita, che Wimbledon, che fenomeno assoluto! Grande Jannik!"., ha scritto sui social il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, celebrando la vittoria di Sinner.
Buonfiglio: "Ci ha reso orgogliosi di essere italiani"
"È una delle più grandi emozioni che abbia vissuto nella mia carriera da dirigente. Ho visto un atleta che non lascia mai nulla al caso con la sua determinazione e la sua professionalità. In sintesi un uomo d'acciaio che non molla mai. Anche qui in terra inglese Sinner ci ha reso orgogliosi di essere italiani", ha commentato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. "Jannik è un esempio per tutti i nostri giovani e questa vittoria rappresenta la conferma che abbiamo campioni fenomenali. Lo sport italiano sta dimostrando che in ogni disciplina siamo protagonisti. Complimenti al tennis, alla federazione e al presidente Binaghi per questo successo memorabile. Per me era la prima volta a Wimbledon e direi che quanto meno ho portato fortuna", ha aggiunto.
Per approfondire: La carriera di Sinner. FOTO