Meteo, Italia tra caldo e temporali: le previsioni per il weekend

Sabato 18 luglio l’anticiclone subtropicale continuerà a interessare gran parte dell’Italia. Le temperature più elevate sono previste al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori, con punte fino a 40 gradi a Foggia, Agrigento, Ragusa e Nuoro. Nel Lazio le massime potranno superare i 38-39 gradi. Al Centro e al Sud prevarranno condizioni di tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso. Al Nord le temperature massime saranno invece in lieve diminuzione.

Bergamo - caldo africano in città - ©IPA/Fotogramma