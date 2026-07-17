Meteo, Italia tra caldo e temporali: le previsioni per il weekend

Introduzione
L’Italia si prepara a vivere un weekend ancora segnato dal caldo, mentre la terza ondata di calore raggiunge il suo picco (CALDO: LE NOTIZIE IN DIRETTA). Sabato le temperature resteranno molto elevate soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole, mentre al Nord-Est potranno svilupparsi temporali anche forti. I primi segnali di un cambiamento sono attesi da domenica, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto all’inizio della prossima settimana. Ecco le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni secondo ILMeteo.it.
Quello che devi sapere
Sabato ancora rovente al Centro-Sud
Sabato 18 luglio l’anticiclone subtropicale continuerà a interessare gran parte dell’Italia. Le temperature più elevate sono previste al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori, con punte fino a 40 gradi a Foggia, Agrigento, Ragusa e Nuoro. Nel Lazio le massime potranno superare i 38-39 gradi. Al Centro e al Sud prevarranno condizioni di tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso. Al Nord le temperature massime saranno invece in lieve diminuzione.
Temporali e rischio grandine al Nord-Est
Il caldo non impedirà la formazione di temporali sulle Alpi centro-orientali e sulle regioni del Nord-Est. I fenomeni potranno interessare soprattutto il Friuli Venezia Giulia e le zone limitrofe, raggiungendo anche le aree di pianura.
A causa dell’elevata quantità di energia accumulata nell’atmosfera, alcuni temporali potrebbero essere accompagnati da grandinate intense e forti raffiche di vento. Sul resto del Nord il tempo sarà più asciutto.
Domenica iniziano i primi cambiamenti
Domenica 19 luglio una vasta area depressionaria, alimentata da aria più fresca proveniente dal Nord Europa, inizierà ad avvicinarsi all’Italia. I primi effetti saranno avvertiti soprattutto al Nord-Est, dove continueranno a essere possibili temporali sparsi. Il Nord-Ovest sarà invece maggiormente soleggiato. Al Centro il cielo resterà in prevalenza sereno, con qualche nube in più sulle alte Marche e sull’alta Toscana, ma senza precipitazioni. Anche al Sud continuerà a prevalere il sole, con il caldo in modesta attenuazione.
Sabato 16 città con il bollino rosso
Secondo il bollettino del ministero della Salute, sabato saranno 16 le città con il bollino rosso per le ondate di calore, rispetto alle 19 inizialmente previste. Nello specifico, il bollino di massima allerta per il caldo contrassegnerà domani le città di Bologna, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Viterbo.
Domenica diminuiscono le città in rosso
Domenica le città con il livello massimo di allerta scenderanno a 14: Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Torneranno anche i bollini gialli, che indicano uno stato di pre-allerta per il caldo. Sabato riguarderanno Ancona, Bolzano, Cagliari e Trieste. Domenica saranno invece dieci: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.
Da lunedì temperature in calo al Nord
La diminuzione delle temperature diventerà più evidente da lunedì 20 luglio. Al Nord le massime dovrebbero tornare su valori più contenuti, attorno ai 32-33 gradi. Durante la giornata potranno inoltre svilupparsi temporali sparsi sulle zone montuose e sulle pianure. Al Centro e al Sud il tempo resterà prevalentemente stabile e soleggiato. Il caldo sarà ancora presente, ma inizierà gradualmente ad attenuarsi.
Da martedì il calo termico raggiunge il Centro
Da martedì la diminuzione delle temperature dovrebbe estendersi anche alle regioni centrali, con valori massimi compresi tra 32 e 34 gradi. Al Sud e sulle Isole il caldo intenso proseguirà più a lungo, anche se in forma leggermente attenuata.
La prossima settimana dovrebbe quindi essere caratterizzata da una maggiore variabilità, con temperature più vicine alle medie del periodo e la possibilità di piogge e temporali più diffusi.
In Sardegna caldo estremo fino a lunedì
La situazione rimane particolarmente difficile in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso per temperature elevate, valido dalle 18 di venerdì 17 luglio fino alle 20 di lunedì 20 luglio.
Dopo le punte di 47 gradi registrate giovedì e valori superiori ai 45 gradi rilevati venerdì mattina nel sud dell’Isola, nei prossimi giorni le temperature si manterranno attorno ai 37 gradi, con picchi locali fino a 42 gradi. Sono previste anche altre notti tropicali, con temperature minime superiori ai 25 gradi.
Le previsioni per sabato 18 luglio
Al Nord sono previsti temporali sparsi sul Nord-Est e sulle Alpi centro-orientali, mentre altrove il tempo sarà più asciutto. Le temperature massime saranno in lieve diminuzione. Al Centro prevarranno condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso e venti meridionali. Tempo stabile anche al Sud, salvo occasionali annuvolamenti sulle zone montuose.
Le previsioni per domenica 19 luglio
La giornata sarà ancora instabile al Nord-Est, dove potranno verificarsi temporali sparsi, mentre al Nord-Ovest è atteso un maggiore soleggiamento. Le temperature diminuiranno lievemente. Al Centro il cielo sarà ampiamente soleggiato, con qualche nube in più sulle alte Marche e sull’alta Toscana, ma senza piogge. Al Sud prevarrà il sole, con caldo in modesta attenuazione e mari calmi.
Le previsioni per lunedì 20 luglio
Al Nord, dopo una mattinata con cielo poco nuvoloso, potranno svilupparsi temporali sparsi sia sulle zone montuose sia in pianura. Al Centro il tempo resterà stabile, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Condizioni di bel tempo anche al Sud, dove il cielo sarà in gran parte sereno e il caldo risulterà in lieve attenuazione.