Traffico, weekend del 25 e 26 luglio da bollino rosso: le previsioni

Introduzione
Primo grande esodo estivo in questo fine settimana. In base alle stime dell’Osservatorio mobilità stradale da venerdì 24 a domenica 26 luglio sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. Ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
Aumentano le partenze
La stagione estiva è entrata nel vivo. Le occasioni di svago e le brevi vacanze contribuiscono a incrementare gli spostamenti, soprattutto tra il venerdì e la domenica. L'aumento delle partenze si riflette inevitabilmente sulla viabilità, con una circolazione destinata a intensificarsi lungo strade e autostrade.
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Direttrici interessate
Nel corso dei weekend estivi è previsto un progressivo incremento del numero di veicoli in transito, con possibili rallentamenti sulle principali direttrici di percorrenza. I flussi maggiori interesseranno soprattutto gli itinerari in uscita dalle grandi aree metropolitane. Le mete balneari del Sud, le località montane del Nord e i valichi di confine saranno tra le destinazioni che richiameranno il maggior numero di automobilisti, determinando un sensibile aumento del traffico lungo i collegamenti principali.
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Le strade Anas più trafficate
L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici:
- La A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria;
- Le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria;
- Le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia;
- La strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna;
- La strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio;
- L’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia;
- Le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).
Al nord invece sono interessati:
- I Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine;
- La SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia;
- La SS45 di Val Trebbia in Liguria;
- La SS26 della Valle D’Aosta;
- La SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto;
- La SS 51 di Alemagna in Veneto.
Le previsioni di Viabilità Italia per il 25 e il 26 luglio
- Per la giornata di sabato 25 luglio è previsto bollino rosso al mattino e giallo alla sera. Da segnalare, inoltre, divieto di circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate dalle 8 alle 16.
- Per la giornata di domenica 26 luglio, invece, si prevede bollino giallo al mattino e rosso alla sera. Anche in questo caso c’è il divieto di circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate dalle 7 alle 22.
La situazione sul Brennero
Traffico anche nei pressi dell’autostrada del Brennero: sia sabato 25 che domenica 26 luglio previsto bollino nero per traffico critico in entrambe le direzioni.
Le accortezze da seguire prima di partire
La Polizia di Stato invita tutti gli automobilisti che si preparano a partire a prestare la massima attenzione alla sicurezza, ricordando l'importanza di adottare una guida responsabile e conforme alle regole del Codice della strada. Prima di lasciare casa è opportuno accertarsi che il veicolo sia in perfette condizioni di efficienza. Anche il carico merita particolare attenzione: i bagagli devono essere distribuiti in modo equilibrato, evitando di eccedere con il peso trasportato. Se si viaggia con animali domestici, è necessario predisporre sistemi di trasporto adeguati che garantiscano sicurezza sia agli occupanti sia agli stessi animali. Dal punto di vista delle condizioni del conducente, è preferibile evitare il consumo di bevande alcoliche e pasti troppo abbondanti prima della partenza, oltre a mettersi al volante soltanto dopo aver riposato a sufficienza. È inoltre raccomandato consultare gli aggiornamenti sulla viabilità prima di partire e anche durante gli spostamenti, poiché potrebbero verificarsi rallentamenti, chiusure temporanee o altre misure adottate per gestire i flussi di traffico.
Le regole da seguire durante il tragitto
Una volta in marcia, la priorità resta il rispetto delle principali norme. Tutti gli occupanti del veicolo devono indossare le cinture di sicurezza, compresi i passeggeri seduti sui sedili posteriori, mentre i bambini devono viaggiare esclusivamente utilizzando sistemi di ritenuta omologati e adeguati alla loro età e statura. Per limitare il rischio di incidenti è fondamentale evitare qualsiasi forma di distrazione, come l'utilizzo del telefono cellulare o altre attività che possano distogliere l'attenzione dalla guida. Nei percorsi più lunghi è consigliabile programmare soste periodiche per recuperare le energie. La Polizia di Stato ricorda inoltre di mantenere sempre una velocità adeguata alle condizioni della strada, rispettare la distanza di sicurezza, effettuare i sorpassi solo quando possono essere eseguiti senza rischi e non utilizzare mai la corsia di emergenza, riservata esclusivamente ai mezzi di soccorso e alle situazioni di necessità. Sulle autostrade con tre corsie, infine, è buona norma procedere sulla corsia più a destra, utilizzando quelle di sinistra soltanto per il tempo necessario ai sorpassi.
Come rimanere aggiornati
Tra gli strumenti disponibili per conoscere in ogni momento le condizioni della viabilità ci sono applicazioni per smartphone, servizi telefonici dedicati e aggiornamenti radiofonici, che consentono di ricevere informazioni sul traffico in tempo reale.
- Applicazioni per smartphone: Chi utilizza dispositivi iOS o Android può affidarsi a diverse app per seguire l'andamento della circolazione. Oltre ai navigatori satellitari, molti dei quali gratuiti e dotati di aggiornamenti in tempo reale, è possibile scaricare l'app del Cciss (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale) oppure MyWay, il servizio sviluppato da Autostrade per l'Italia, che fornisce notizie sulla rete autostradale e sulle eventuali criticità.
- Aggiornamenti via radio: Le informazioni sulla viabilità vengono trasmesse anche attraverso la radio. Un punto di riferimento è IsoRadio, l'emittente della Rai dedicata alla circolazione stradale e operativa senza interruzioni per tutto l'arco della giornata sulla frequenza 103.3 FM. Anche RTL 102.5, oltre alla normale programmazione, diffonde collegamenti e comunicazioni straordinarie dedicate agli eventi che incidono sul traffico.
- Servizi telefonici: Per chi preferisce ottenere informazioni tramite telefono, il Cciss mette a disposizione il numero verde 1518, attivo 24 ore su 24. Rimane operativo sette giorni su sette, sempre nell'arco dell'intera giornata, anche il servizio informativo di Autostrade per l'Italia, raggiungibile al numero 840.04.21.21.
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