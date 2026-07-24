Traffico, weekend del 25 e 26 luglio da bollino rosso: le previsioni

La Polizia di Stato invita tutti gli automobilisti che si preparano a partire a prestare la massima attenzione alla sicurezza, ricordando l'importanza di adottare una guida responsabile e conforme alle regole del Codice della strada. Prima di lasciare casa è opportuno accertarsi che il veicolo sia in perfette condizioni di efficienza. Anche il carico merita particolare attenzione: i bagagli devono essere distribuiti in modo equilibrato, evitando di eccedere con il peso trasportato. Se si viaggia con animali domestici, è necessario predisporre sistemi di trasporto adeguati che garantiscano sicurezza sia agli occupanti sia agli stessi animali. Dal punto di vista delle condizioni del conducente, è preferibile evitare il consumo di bevande alcoliche e pasti troppo abbondanti prima della partenza, oltre a mettersi al volante soltanto dopo aver riposato a sufficienza. È inoltre raccomandato consultare gli aggiornamenti sulla viabilità prima di partire e anche durante gli spostamenti, poiché potrebbero verificarsi rallentamenti, chiusure temporanee o altre misure adottate per gestire i flussi di traffico.