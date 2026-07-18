Nelle giornate di maggiori criticità, aggravate dalla terza ondata di caldo, è previsto un incremento delle pattuglie di Polizia stradale e Carabinieri con compiti di vigilanza sulla rete autostradale ed extraurbana principale condotti anche con il sorvolo dei rispettivi dei mezzi aerei. L'attività delle forze dell'ordine è finalizzata inoltre a contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Specie nelle ore notturne è sistematico l'uso di etilometri e precursori, soprattutto lungo gli itinerari di collegamento con le destinazioni turistiche.

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