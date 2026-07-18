Traffico, weekend da bollino rosso su strade e autostrade: i consigli per viaggi sicuriCronaca
Introduzione
Con l'avanzare del mese di luglio aumentano le partenze estive e, con esse, le giornate da bollino rosso sulla rete stradale e autostradale italiana. Stando al monitoraggio di Viabilità Italia, per il pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio, è previsto traffico intenso, situazione analoga a quella per la mattina di domenica 19. Dal pomeriggio di domani, invece, il bollino tornerà a colorarsi di giallo. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
La situazione traffico prevista per fine luglio
I flussi di veicoli che si apprestano a lasciare le città di origine in direzione delle località di vacanza non sono tuttavia destinati ad esaurirsi in questo fine settimana. Viabilità Italia prevede un incremento di traffico a partire dal pomeriggio di venerdì 24 luglio, con possibili criticità dalle 16:00 alle 22:00. Volumi intensi si manterranno inoltre nella giornata di sabato 25 luglio dalle 8:00 alle 16:00 e di domenica 26 dalle 7:00 alle 22:00. Da Nord a Sud, si prevede che la rete stradale e autostradale sarà sotto pressione anche a fine mese, venerdì 31 dalle 16:00 alle 22:00.
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Rimozione temporanea dei cantieri
Al fine di agevolare il più possibile gli spostamenti, il centro di coordinamento nazionale fa sapere in una nota che "gli enti proprietari e concessionari stradali provvederanno a rimuovere i cantieri di lavoro temporanei". Per le opere inamovibili verranno adottate tutte le "misure necessarie per minimizzare l’impatto sulla circolazione".
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Aumento controlli di Polstrada e Carabinieri
Nelle giornate di maggiori criticità, aggravate dalla terza ondata di caldo, è previsto un incremento delle pattuglie di Polizia stradale e Carabinieri con compiti di vigilanza sulla rete autostradale ed extraurbana principale condotti anche con il sorvolo dei rispettivi dei mezzi aerei. L'attività delle forze dell'ordine è finalizzata inoltre a contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Specie nelle ore notturne è sistematico l'uso di etilometri e precursori, soprattutto lungo gli itinerari di collegamento con le destinazioni turistiche.
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Controlli nelle aree di sosta
Nelle giornate di maggiore afflusso particolare riguardo è posto al contrasto della microcriminalità nelle aree di servizio e di parcheggio autostradali. Gli enti proprietari e concessionari stradali potenzieranno i presidi per l'assistenza ai viaggiatori per garantire la massima sicurezza e le migliori condizioni di circolazione.
Code in A22 Brennero-Modena
Nel Nord Italia il sabato 18 luglio da bollino rosso caratterizza la corsia sud dell'autostrada A22 del Brennero soprattutto per l'arrivo di turisti dalla Germania e dai Paesi del Benelux (Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo). I rallentamenti si estendono su un tratto di circa 170 chilometri tra Chiusa e Affi, l'uscita che serve le località meridionali del Lago di Garda, tra le mete preferite dei vacanzieri tedeschi. Una coda di 5 chilometri si è formata alla barriera di Vipiteno sempre per chi arriva dal Brennero. In queste ore i volumi di traffico sono in aumento anche sulla corsia nord per il rientro dei vacanzieri, in particolare tra Verona ed Egna.
Traffico in Alto Adige
Le code intasano poi molte strade dell'Alto Adige, a partire dalla Val Venosta fino alla statale 49 "della Pusteria" nei tratti tra Brunico e Perca e tra San Lorenzo di Sebato e Sciaves.
Viaggiare in sicurezza, i consigli di Polizia di Stato
Per affrontare al meglio gli esodi estivi ecco i consigli della polizia di Stato per tutti coloro che si metteranno alla guida. Agli automobilisti sono richieste, in primo luogo, prudenza e rispetto delle norme di comportamento stradale. In particolare, prima di partire bisogna verificare l'efficienza del veicolo, sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi senza sovraccaricare l'autovettura e individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali.
Alla guida senza pasti abbondanti e sufficientemente riposati
Per chi medita di percorrere lunghe distante vanno evitati pasti abbondanti e alcool ed essere sufficientemente riposati. Occorre poi tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, con particolare attenzione a locali disagi o all'adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti. Durante il tragitto, Polizia di Stato consiglia di tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori, utilizzare per i bambini gli appositi seggiolini e non distrarsi alla guida con il telefonino, la radio, la sigaretta o altro.
I consigli sulla guida
Tra i suggerimenti spiccano quelli indirizzati alla necessità di fare soste frequenti, moderare la velocità, mantenere la distanza di sicurezza e usare prudenza nei sorpassi. Durante la guida non bisogna mai occupare la corsia di emergenza mentre sulle autostrade a tre corsie è consigliabile viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.
La situazione sulla circolazione ferroviaria
Nel periodo estivo possibili disagi coinvolgono infine gli spostamenti in treno a causa dei numerosi cantieri sulla rete ferroviaria nazionale attivi dal 1° giugno al 30 settembre. Gli interventi, inseriti nel più ampio programma di potenziamento e ammodernamento di Rete ferroviaria italiana (Rfi), interessano in particolare le linee dell’Alta Velocità e i principali nodi di scambio con riduzioni dell’offerta commerciale e possibili allungamenti dei tempi di viaggio, già inseriti nei sistemi di vendita degli operatori.
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