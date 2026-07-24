L'episodio risale a giovedì 23 luglio. Un residente di Castelfranco Veneto, padre di tre figli, stava accompagnando il più piccolo, sei anni, al centro estivo: il bambino era seduto sul tubo orizzontale del telaio. Una pattuglia della polizia locale lo ha fermato in centro storico. Secondo la ricostruzione dello stesso genitore, gli agenti gli avrebbero chiesto due volte di far scendere il bambino prima di procedere con il verbale. La sanzione è stata di 27 euro. Poche ore dopo l'uomo ha pubblicato su Facebook, nel gruppo "Sei di Castelfranco Veneto se…", una foto scattata durante la compilazione del verbale, accompagnata da uno sfogo: "Ho portato uno dei miei tre figli al centro estivo. L'ho seduto sul tubo della bici. Risultato: multa. Ecco i problemi di Castelfranco Veneto. Due vigili hanno perso quasi un'ora penalizzandomi. Ci sono altre priorità di sicurezza nella nostra città". Il post, poi rimosso, ha raccolto centinaia di commenti in poche ore.