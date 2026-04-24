Allargamento dell'Ue a Est: cosa ne pensano gli europei 20 anni dopo?

Tra benefici economici e nuove tensioni politiche, l’ampliamento dell’Unione europea resta un tema centrale. Secondo YouGov, i cittadini di Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna giudicano in larga parte positivamente l’ingresso dei nuovi membri. Tuttavia, non mancano differenze significative tra Paese e Paese. Parigi guida il fronte più critico. Il nostro Pese, al contrario, mostra un consenso ampio e trasversale