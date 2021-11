Galli: "Lockdown per non vaccinati difficile da applicare in Italia"

Galli: "Niente cure a no vax? Assurdo, i medici salvano vite"



Galli ha poi definito "assurda" l'idea di "non curare le persone non vaccinate contro Covid-19, o di far pagare loro l'assistenza". "Su questa linea non si curerebbero nemmeno i fumatori cardiopatici o con tumore, neppure gli obesi o i tossicodipendenti. Per favore: io sono un medico e quello che devo fare, nella vita, è curare le persone. Senza se né ma", ha dichiarato, in riferimento alle "misure estreme" come quelle ipotizzate la scorsa settimana dal premier di un Land tedesco, la Turingia, dove è in corso una "pandemia di non vaccinati" e dove le terapie intensive sono al collasso.

"Credo che un sistema sanitario, in un Paese civile e democratico, dovrebbe essere il più possibile universalistico e il più possibile in grado di curare chi ha bisogno di essere curato", ha osservato, per poi sottolineare: "È un po' come se in guerra io non volessi curare il nemico perché sta dall'altra parte. Questa è una delle cose più orribili che possano essere concepite. A questa idea non ci sto".