11/12 ©Ansa

L’Associazione medica tedesca non esclude che possa essere necessario mettere in campo misure restrittive più stringenti di quelle attuali per frenare l’aumento dei contagi. Il presidente Klaus Reinhardt apre alla possibilità di un lockdown per i non vaccinati sul modello austriaco, che da oggi -lunedì 8 novembre- vieta l’ingresso a bar, ristoranti e altri luoghi di aggregazione a chi non è immunizzato