Covid, Speranza: "Con vaccini e green pass Italia regge quarta ondata"

"La strategia ha funzionato. Vaccini, green pass e mascherine, che non abbiamo tolto mai, ci hanno messo in condizione di reggere meglio la quarta ondata". A dirlo è il ministro della Salute Roberto Speranza, parlando in un'intervista al Corriere della situazione epidemiologica italiana paragonata a quella di altri Paesi europei messi nuovamente in difficoltà dal Covid ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ).

"Natale? Se ospedali tengono niente misure, ma serve cautela"

vedi anche

Covid, Speranza: "Lavoriamo ad ampliamento platea terza dose vaccino"

A un mese e mezzo dal Natale, il ministro assicura che "se i reparti ospedalieri tengono non scatteranno misure e sarà un Natale come gli altri prima del Covid. Se invece i ricoveri salgono scatteranno le misure nei territori, in base al sistema dei colori. Con il giallo tornano le mascherine all’aperto e al ristorante c’è il limite di 4 a tavola". Speranza spiega che "al momento non abbiamo pianificato nulla, non ci sono norme allo studio" ma fa appello alla cautela, osservando che "l’inverno è la stagione più insidiosa perché si sta più al chiuso, quindi il mio invito è alla prudenza totale, a indossare le mascherine e rispettare il distanziamento". E sui viaggi all'estero durante le festività di fine anno dice: "Io sono per le vacanze in Italia".