3/5 ©Ansa

"A chi ha lottato, a chi non ce l'ha fatta, a chi ha combattuto in prima linea per salvare la Nazione. Rendiamo onore a tutte queste persone. Dedichiamo la coreografia più importante della stagione", la scritta sugli striscioni della Sud

Derby Milan-Inter, chi ha indossato entrambe le maglie