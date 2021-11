A settembre le vendite al dettaglio sono tornate ai livelli di febbraio 2020. A riferirlo sono i dati diffusi dall'Istituto di statistica relativi sia ai beni alimentari che non: la crescita sul mese precedente è dell'0,8% in valore e dello 0,6% in volume, mentre su base annua si registra un balzo del 5,3% in valore e del 3,9% in volume. Ma suscitano preoccupazione l'inflazione e l'andamento della pandemia