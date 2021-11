4/16 ©Ansa

In particolare, in base all’indagine di Federconsumatori si nota che da marzo a ottobre 2021 un chilo di farina è passato dal prezzo di 0,79 euro a 1,09 (+38%). Rincari del 33% per pane in cassetta e pasta integrale, dell’11% per il pane (passato da 3,47 euro al chilo a 3,86). “Alla luce di questi rincari abbiamo inviato una segnalazione all’Agcm invitandola a verificare la sussistenza di ipotesi di cartello sui prezzi dei prodotti alimentari, così come avvenuto nel 2008”, ha spiegato Federconsumatori

