Per lo zucchero si registrano difficoltà produttive che hanno determinato una erosione delle scorte in Europa, con l'esito che dovranno aumentare le importazioni dai mercati internazionali a prezzi più sostenuti: in Italia i prezzi sono passati dai 460 euro per tonnellata di fine 2020 a quotazioni attuali anche superiori ai 600 euro per tonnellata. Infine per il cacao ci sono rialzi superiori al 20%