Istigazione a delinquere in chat Telegram, perquisiti 17 No vax

La Polizia di Stato di Torino ha eseguito 17 decreti di perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di persone appartenenti ai movimenti No Vax e No Green Pass. Si tratta di alcuni tra i più radicali affiliati alla chat Telegram "Basta Dittatura", canale già oggetto di un provvedimento giudiziario di sequestro nonché della decisione di chiusura da parte della stessa società, in considerazione della gravità dei contenuti pubblicati. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono istigazione a delinquere con l'aggravante del ricorso a strumenti telematici e istigazione a disobbedire le leggi.

Le indagini

L’operazione, che ha coinvolto le città di Ancona, Brescia, Cremona, Imperia, Milano, Pesaro Urbino, Pescara, Palermo, Pordenone, Roma, Salerno, Siena, Treviso, Trieste, Torino, Varese, è stata realizzata a seguito delle indagini svolte sotto la direzione dei magistrati specializzati della Procura della Repubblica di Torino, gruppo terrorismo ed eversione. Le complesse attività che ne sono conseguite, svolte congiuntamente dalla Polizia Postale e dalla Digos di Torino, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, sono state condotte per diverse settimane monitorando 24 ore su 24 il canale divenuto - sottolinea una nota della Polizia - polo principale nell'organizzazione di proteste violente su tutto il territorio nazionale.

I contenuti della chat

Gli indagati istigavano sistematicamente all'utilizzo delle armi e a compiere gravi atti illeciti contro le più alte cariche istituzionali, tra cui il presidente del Consiglio Mario Draghi. Tra gli obiettivi c’erano poi le forze dell'ordine, i medici, gli scienziati, i giornalisti e altri personaggi pubblici accusati di "asservimento" e di "collaborazionismo" con la "dittatura" in atto. Frequenti erano i riferimenti espliciti a "impiccagioni", "fucilazioni", "gambizzazioni". Nei messaggi si alludeva anche a una nuova "marcia su Roma". Presa costantemente di mira con pesanti insulti, inoltre, tutta quella parte di popolazione che, vaccinandosi e osservando le regole di protezione personale, ha accettato di rendersi "schiava" dello Stato.

Tra gli indagati ci sono persone già note alle forze dell’ordine, alcune delle quali con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, rapina, estorsione e reati in materia di stupefacenti. Non mancano però gli incensurati, che online si sono avvicinati alle posizione No Vax. Tra gli identificati anche persone che in passato avevano promosso blocchi autostradali e ferroviari e partecipato a disordini di piazza.

I messaggi negli altri canali: “Ci stanno dando la caccia”

La notizia delle perquisizioni di oggi si è diffusa anche nelle altre chat della galassia No Vax e No Green Pass. ”Ci stanno dando la caccia. Stiamo attenti. La verità fa male a questo governo”, è uno dei commenti. E c'è anche chi propone nuove proteste: "Potremmo organizzare gruppi di centinaia di persone - si legge - ed entrare senza mascherine in un centro commerciale. Ci rivolgiamo alle forze dell'ordine: state difendendo un governo che non è giusto, che sta facendo male. Il popolo si sta ribellando non perché è cattivo. Il nostro è un modo di dire no alle ingiustizie".