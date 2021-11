La pandemia in Italia è sotto controllo, ma con un'eventuale aumento dei contagi potrebbe esserci una stretta per il periodo delle festività. Secondo fonti di governo, potrebbero venire contingentati gli ingressi alle vie dello shopping, così come ai mercatini natalizi. E qualche limitazione potrebbe esserci anche per pranzi e cenoni. Il ministro Speranza: "Tutto dipenderà da comportamenti e vaccini"