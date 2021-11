Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 16 novembre. LIVE

Controlli del Green pass in tutte le stazioni, sul taxi al massino in due. Stop delle corse anche di metro, bus e tram in caso di casi positivi sospetti. In 24 ore 5.144 casi, 44 morti, il tasso di positività al 2%. Costa: "A Natale situazione sotto controllo". Fedriga: "Fvg verso il giallo, ma non possiamo far pagare il prezzo di eventuali chiusure ai vaccinati". Bertolaso: "Terza dose inevitabile, sarà per tutti". Lazio apre le prenotazioni terza dose a over 40