Skipass e Green pass in un’unica app. È arrivato il via libera del Garante per la privacy alla modalità di controllo simultanea del pass sanitario e di quello per accedere agli impianti sciistici, come proposto dall’associazione degli esercenti funiviari dell’Alto Adige

GUARDA IL VIDEO: Apertura impianti sciistici, date e regole