Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani troviamo le parole di Meloni sul caso Almasri: “La riforma della giustizia procede a passi spediti, ho messo in conto eventuali conseguenze”, parlando di un “disegno politico” da parte della magistratura. Spazio anche alla guerra in Ucraina con Trump che apre a un possibile incontro con Putin e si dice disponibile a vedere anche Zelensky. In primo piano anche il via libera del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina
- L’apertura è sull’”attacco” della premier ai magistrati “Magistrati, affondo di Meloni”, con il caso Almasri che agita il governo: Meloni: "Su Almasri una reazione alla riforma". In evidenza anche la guerra in Ucraina : “Mosca, buon vertice. E ora Trump prepara un incontro con lo zar”. Riflessione sul conflitto in MO: “Israele, pronto l’ordine per occupare Gaza. Ma il Paese si divide”. In primo piano anche l’annuncio del “Sì al Ponte sullo Stretto”. Cronaca italiana: “Si uccide in carcere l’assassino di Sara” Campanella
- Titolo principale: “Meloni contro i giudici”, con accuse di disegno politico della magistratura sul caso Almasri. Focus sulla guerra in Ucraina: “Trump: presto l’incontro con Putin e Zelensky”. In spalla: “Ponte sullo Stretto c'è il via”, con le critiche dell’opposizione: “Il Pd a Salvini: spreco colossale”. In taglio basso: “Stop ai vaccini, l’ultima follia di Kennedy jr”. Cronaca nera: “Senza sorveglianza si suicida in cella l’assassino di Sara” Campanella
- Titolo di apertura dedicato al via libera definitivo all’opera simbolo del centrodestra: “Via al Ponte sullo Stretto: ‘Costerà 13,5 miliardi’”, con la promessa di completamento entro il 2033 e pedaggi sotto i 10 euro. Spazio anche al caso “Almasri, le bugie e le omissioni. Meloni: dai giudici un disegno politico”. E alla guerra in Ucraina: “Trump-Putin, il contatto”. Riflessione sul conflitto in Medio Oriente: “A Gaza ho visto sparare sui civili”, testimonianza drammatica di un soldato pentito
- Apertura sulla sanità con “Il piano per i pronto soccorso”, “in arrivo 100 milioni di euro per aumenti ai medici di d’urgenza”. In campo internazionale, Trump si muove per mediare nel conflitto: “Ucraina, Trump: pronto a incontrare subito Putin”. Sul caso Almasri, Meloni ribadisce la sua linea: “Accuse surreali, avanti con la riforma della giustizia”. In cronaca, il suicidio dell’uomo accusato del femminicidio di Messina: “Si impicca in carcere l’assassino di Sara. Non era sorvegliato”
- Titolo d’apertura sull’infrastruttura che divide la politica: “Salvini: ‘Al via il ponte sullo Stretto. Progetto da 13,5 miliardi, no alle mafie’”. Focus anche sulla tensione crescente tra Israele e Gaza: “Netanyahu tira dritto: ‘Occuperemo Gaza’. Ma Israele è spaccato”. In campo economico, l’allarme sulle tariffe americane: “Dazi Usa al debutto, ma restano le incertezze su esenzioni e soglie”. Spazio anche allo scontro politica-magistratura: “Meloni attacca: ‘C’è un disegno politico della magistratura’”
- L’apertura ì sul “Ponte, partenza, via”, con il progetto per collegare Calabria e Sicilia che entra nella fase operativa: “Sarà pronto entro il 2033”, promette Salvini. La premier rilancia lo scontro con la magistratura: “Meloni: ‘I giudici? Disegno politico contro la riforma’”. Spazio anche alla guerra in Ucraina: “Witkoff-Putin, fumata nera. Scattano le sanzioni Usa”. Economia e tecnologia: “Primo effetto dei dazi: Apple ‘ritorna’ a casa”, con nuovi investimenti da 100 miliardi