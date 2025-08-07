Esplora tutte le offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 agosto: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
6 foto

Sulle prime pagine dei principali quotidiani troviamo le parole di Meloni sul caso Almasri: “La riforma della giustizia procede a passi spediti, ho messo in conto eventuali conseguenze”, parlando di un “disegno politico” da parte della magistratura. Spazio anche alla guerra in Ucraina con Trump che apre a un possibile incontro con Putin e si dice disponibile a vedere anche Zelensky. In primo piano anche il via libera del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina

