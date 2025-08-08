Precipita con il parapendio, muore 29enne in Alto Adige

La vittima si chiamava Isabel Kofler, originaria di Senale San Felice. Stando alle prime informazioni, la chiamata di emergenza è arrivata intorno alle ore 7 di questa mattina e l'incidente si sarebbe verificato subito dopo la partenza del lancio

Una 29enne altoatesina è morta dopo essersi schiantata con il suo parapendio questa mattina all'alba, nella zona dell'Ortles in Alto Adige. La vittima si chiamava Isabel Kofler, originaria di Senale San Felice. Stando alle prime informazioni, la chiamata di emergenza è arrivata intorno alle ore 7 di questa mattina e l'incidente si sarebbe verificato subito dopo la partenza del lancio. Sul posto si sono recati il Soccorso Alpino di Solda, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e l'elicottero di soccorso 'Pelikan 1'. I soccorritori giunti sul posto, una zona impervia lungo la parete nord dell'Ortles, hanno potuto solo constatare il decesso.