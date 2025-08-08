Precipita con il parapendio, muore 29enne in Alto Adige

Esplora tutte le offerte Sky
Cronaca
©Ansa

La vittima si chiamava Isabel Kofler, originaria di Senale San Felice. Stando alle prime informazioni, la chiamata di emergenza è arrivata intorno alle ore 7 di questa mattina e l'incidente si sarebbe verificato subito dopo la partenza del lancio

Una 29enne altoatesina è morta dopo essersi schiantata con il suo parapendio questa mattina all'alba, nella zona dell'Ortles in Alto Adige. La vittima si chiamava Isabel Kofler, originaria di Senale San Felice. Stando alle prime informazioni, la chiamata di emergenza è arrivata intorno alle ore 7 di questa mattina e l'incidente si sarebbe verificato subito dopo la partenza del lancio. Sul posto si sono recati il Soccorso Alpino di Solda, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e l'elicottero di soccorso 'Pelikan 1'. I soccorritori giunti sul posto, una zona impervia lungo la parete nord dell'Ortles, hanno potuto solo constatare il decesso.

Ancora da stabilire le cause

L'incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle ore 7 nel gruppo dell'Ortles sopra l'abitato di Solda. Il corpo della giovane donna è stato trovato ai piedi della parete nord della montagna più alta della provincia di Bolzano che sfiora i 4mila metri di altitudine. Le cause del tragico incidente di volo sono ancora da stabilire. La donna, assieme ad un gruppo, ha spiccato il volo con il suo parapendio dalla vetta dell'Ortles.

Precipita con il parapendio, morta una pilota 24enne in Valle d'Aosta
