Delitto di via Poma, chi ha ucciso Simonetta Cesaroni? Cosa sappiamo

Il 7 agosto 1990 la giovane venne uccisa da un ignoto killer in un palazzo a Roma: a 33 anni dal fatto ancora oggi non si sia chi sia stato. Un processo ha visto l’assoluzione dell’ex fidanzato. Nel corso del tempo ci sono stati diversi sospettati, dal portiere dello stabile fino alla Banda della Magliana, ma non ci sono mai stati gli elementi per procedere oltre