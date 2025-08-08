Torture al carcere minorile Beccaria, sale a 42 il numero di indagati

Salgono a 42 gli indagati nell'indagine della Procura di Milano sui pestaggi e le torture nei confronti di giovani detenuti nel carcere minorile Beccaria, tra cui tre ex direttori dell’istituto. Lo si evince dalla richiesta di incidente probatorio notificata oggi. Le parti offese sono 33

Prosegue l’indagine della procura di Milano sui presunti pestaggi e torture nei confronti dei giovani detenuti nel carcere minorile Beccaria. Gli indagati sono ora saliti a 42, tra cui tre ex direttori dell’istituto. È quanto si evince dalla richiesta di incidente probatorio notificata oggi e firmata dalle pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena e dall'aggiunto Letizia Mannella.

