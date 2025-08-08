Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Torture al carcere minorile Beccaria, sale a 42 il numero degli indagati

Cronaca
©Ansa

Salgono a 42 gli indagati nell'indagine della Procura di Milano sui pestaggi e le torture nei confronti di giovani detenuti nel carcere minorile Beccaria, tra cui tre ex direttori dell’istituto. Lo si evince dalla richiesta di incidente probatorio notificata oggi. Le parti offese sono 33

ascolta articolo

Prosegue l’indagine della procura di Milano sui presunti pestaggi e torture nei confronti dei giovani detenuti nel carcere minorile Beccaria. Gli indagati sono ora saliti a 42, tra cui tre ex direttori dell’istituto. È quanto si evince dalla richiesta di incidente probatorio notificata oggi e firmata dalle pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena e dall'aggiunto Letizia Mannella. 

Indagine e capi di imputazione

Le accuse a vario titolo sono tortura, maltrattamenti aggravati, lesioni, e falso. L'anno scorso erano stati arrestati 13 agenti di polizia penitenziaria mentre 8 erano stati sospesi. Le parti offese sono in tutto 33.

Leggi anche

Messina, si suicida in carcere Stefano Argentino femminicida di Sara Campanella
FOTOGALLERY

Ansa/Ipa

1/33
Cronaca

Fatti di cronaca 2024, da Ferragni indagata a esplosione di Calenzano

Fra gli avvenimenti di cronaca che hanno segnato l’ultimo anno c’è il cosiddetto “Pandoro gate” che ha coinvolto l’imprenditrice digitale. Poi le proteste degli agricoltori, le stragi in famiglia - Altavilla Milicia, Cisterna di Latina, Paderno Dugnano e Nuoro -, gli incidenti sul lavoro - da Firenze a Bargi -, le inchieste sui casi di dossieraggio, Toti ai domiciliari, il ritorno in Italia di Chico Forti, il naufragio del Bayesian, l’omicidio di Sharon Verzeni e l’inchiesta sulle curve ultras

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Torture al carcere minorile Beccaria, sale a 42 il numero di indagati

Cronaca

Salgono a 42 gli indagati nell'indagine della Procura di Milano sui pestaggi e le torture nei...

Precipita con il parapendio, muore 29enne in Alto Adige

Cronaca

La vittima si chiamava Isabel Kofler, originaria di Senale San Felice. Stando alle prime...

Scuola, debito per uno studente su 5: ecco come superare gli esami

Cronaca

Sono molti gli studenti che hanno trascorso le settimane estive sui libri per recuperare le...

Pubblica Amministrazione, Zangrillo: Autorizzate nuove assunzioni

Cronaca

Lo ha annunciato il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, definendo il...

Ilaria Dentella trovata morta in Messico, era scomparsa a gennaio

Cronaca

La Procura messicana ha confermato il ritrovamento del corpo senza vita della 47enne originaria...

Cronaca: i più letti