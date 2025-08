Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani troviamo il caso Almasri, con la richiesta di autorizzazione a procedere per Mantovano, Nordio e Piantedosi: per i giudici "hanno favorito la fuga del libico". Spazio anche alla questione dazi, con la minaccia di Donald Trump all'Ue: "Se non investe negli Usa, tariffe fino al 35%". Focus anche sull'obiettivo di Israele di "occupare Gaza", con il premier Netanyahu che assicura: "L'esercito si adeguerà"