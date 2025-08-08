Scuola, debito per uno studente su 5: ecco come superare gli esami

Sono molti gli studenti che hanno trascorso le settimane estive sui libri per recuperare le lacune e superare gli esami di riparazione a settembre. Tra ripetizioni e corsi di preparazione, le lezioni hanno un costo che arriva in media a 287 euro a studente ascolta articolo

Mancano poche settimane a settembre e si avvicina il momento degli esami di riparazione per i liceali che hanno avuto uno o più debiti scolastici. A doversi rimboccare le maniche per evitare la bocciatura a settembre è uno studente su cinque, come riportano i dati del Ministero dell’Istruzione. Il 20% dei liceali italiani è infatti stato promosso a giugno con giudizio sospeso, con un voto insufficiente in una o più materie, e deve quindi passare l’estate a studiare se vuole passare alla classe successiva: ecco quindi che anche i genitori devono mettere mano al portafoglio per pagare corsi di preparazione e ripetizioni che possano aiutare i loro ragazzi.

Ripetizioni e corsi di preparazione Come emerge dall'annuale Osservatorio Ripetizioni Estive di Skuola.net, oltre due studenti su tre hanno deciso di ricorrere alle lezioni private per recuperare le lacune e arrivare preparati agli esami di riparazione. In parallelo alle ripetizioni, esistono anche i corsi di preparazione che vengono predisposti dalle stesse scuole. Stando al sondaggio della piattaforma leader per lezioni private, tre studenti su quattro hanno trovato nei propri istituti un corso disponibile per la materia nella quale hanno ottenuto l’insufficienza. Tuttavia, nonostante l’offerta diretta delle scuole, molti ragazzi e i loro genitori preferiscono affiancare alle lezioni estive scolastiche anche un insegnante privato. Non senza un costo, considerando che la spesa media è di 287 euro a studente: il 36% dei partecipanti al sondaggio ha riferito che spenderà meno di 100 euro per le lezioni estive, oltre il 20 % invece oltre 400 euro.

Le materie peggiori Il sondaggio di Skuola.net mette in luce anche quali siano le principali materie nelle quali gli studenti italiani hanno difficoltà. In linea con gli anni precedenti, la matematica resta la materia più ostica pesando a settembre sul 35% dei ragazzi. Seguono il Latino e il Greco, materie per le quali hanno avuto il debito il 30% dei liceali. Poi ancora Italiano (21%), Storia e Geografia (12%) e Lingue straniere (10%).