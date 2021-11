Covid, Iss-Kessler: il vaccino ha evitato 12mila morti fino a giugno

Un nuovo studio della Fondazione Bruno Kessler indica che in Italia la vaccinazione anti-Covid ha evitato, dall’avvio della campagna a fine giugno, 12mila morti. Questo risultato ha reso possibile la ripresa di circa la metà dei contatti sociali registrati nel periodo precedente alla pandemia. I dati indicano che senza i vaccini ciò sarebbe stato possibile solo per un terzo. Inoltre, dalla ricerca emerge che una copertura del 90% della popolazione (compresi i bambini dai cinque anni in su) consentirebbe un completo ritorno in sicurezza alla normalità. Lo studio, firmato anche da Silvio Brusaferro (presidente dell’Istituto Superiore di Sanità) e da Giovanni Rezza (direttore della prevenzione del ministero della Salute), è stato pubblicato sul sito preprint MedRXiv.