Covid, Rossi: “Vaccino ai bambini necessario per ridurre i contagi”

Si fa sempre più concreta l’ipotesi che nelle prossime settimane potrebbe prendere il via la somministrazione del vaccino anti-Covid ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. La maggior parte degli esperti è favorevole a questa eventualità, soprattutto perché andrebbe a ridurre ulteriormente la diffusione del coronavirus, ed è pronta a vaccinare non appena l’Agenzia europea del farmaco (Ema) darà il via libera. Anche Paolo Rossi, il direttore del dipartimento di pediatria dell’ospedale Bambino Gesù, condivide questa posizione. “In questo momento gli unici sostegni alla circolazione del virus pandemico, oltre ai no vax e agli esitanti, sono i piccoli che non hanno ancora uno strumento di immunizzazione autorizzato dai Paesi europei per la loro età. Infatti, la maggior parte dei contagi riguardano gli adulti che vivono in famiglie con figli piccoli. Se lasciamo la libertà a Sars-CoV-2 si replicarsi, aumenterà la capacità di dare origine a nuove varianti”.