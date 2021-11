Pediatri: “In 2 mesi oltre 24mila casi tra 6-10 anni, serve vaccino”

Lo ha segnalato un rapporto della Società italiana di Pediatria (Sip) e dell'Associazione ospedali pediatrici italiani (Aopi) “sull'implementazione della strategia vaccinale nella fascia 5-11 anni”. Dal documento è emerso come siano in aumento i bambini positivi al Covid-19. “Da un confronto con i dati pubblicati dall’Iss il 25 agosto, emerge che in poco più di due mesi, per la sola fascia di età 6-10 anni, c’è stato un incremento pari a 24.398 casi", hanno riferito i pediatri

In attesa dell'autorizzazione degli organi regolatori europei e nazionali alla vaccinazione contro il Covid per la fascia di età 5-11 anni, gli specialisti hanno deciso di invitare le famiglie a confrontarsi da subito con il pediatra per le informazioni relative ai tempi e alle modalità per vaccinare i propri figli. A tal proposito, da un rapporto della Società italiana di Pediatria (Sip) e dell'Associazione ospedali pediatrici italiani (Aopi) “sull'implementazione della strategia vaccinale nella fascia 5-11 anni”, è emerso come siano in aumento i bambini positivi al Covid-19. “Da un confronto con i dati pubblicati dall’Iss il 25 agosto, emerge che in poco più di due mesi, per la sola fascia di età 6-10 anni, c’è stato un incremento pari a 24.398 casi. Oltre all’aumento dell’incidenza dei casi in tutte le fasce di età, si rileva, in particolare un’incidenza più elevata nella popolazione di età sotto i 12 anni, attualmente non eligibile per la vaccinazione”, hanno riferito gli esperti.