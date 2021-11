5/10

In Germania si pensa a restrizioni per i non vaccinati. Il cancelliere in pectore Scholz ha annunciato che, come in Italia, si farà ricorso al Green pass sul posto di lavoro - che lì si chiama 3G -, auspicando l'estensione del ricorso al regime più duro: quello che di G ne ha due e che prevede l'accesso a ristoranti, bar, cinema ed eventi culturali solo agli immunizzati (vaccinati e guariti), escludendo la possibilità di far valere un test. Il modello è già seguito in Sassonia da lunedì scorso, annunciato a Berlino dal prossimo e in vigore in Baviera

La mappa dell'Ecdc