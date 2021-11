Covid, mappa Ecdc: 4 regioni italiane in rosso, tre in verde

Peggiora l’andamento della pandemia da coronavirus in Italia, come dimostra il nuovo aggiornamento del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie. Solo Molise, Sardegna e Valle d’Aosta rimangono nella fascia a minor rischio di diffusione del virus, mentre passano in rosso il Friuli-Venezia Giulia, le Marche, la Calabria e la provincia autonoma di Bolzano. Rosso scuro in molti Paesi dell’Europa centrale e orientale