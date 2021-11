"Penso che il diritto di manifestare debba essere sempre garantito. Sono d'accordo che ci sono delle regole da rispettare, purchè queste regole valgano per tutti. Non si può usare politicamente la pandemia per colpire gli avversari politici". Così la leader di Fratelli d'Italia in un'intervista ai nostri microfoni

"Sullo stato di emergenza voglio dire che la proroga e il green pass (COVID, LIVEBLOG) come visto non vanno d'accordo: se le misure che l'Italia ha adottato sono le più rigide al mondo, compresa Cina e Turchia, funzionano, allora non hai bisogno della proroga dello stato di emergenza. Se non funzionano allora quelle norme le devi rivedere". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Sky TG24, aggiungendo: "Il diritto di manifestare penso debba essere sempre garantito. Sono d'accordo che ci sono delle regole da rispettare, purchè queste regole valgano per tutti. Non si può usare politicamente la pandemia per colpire gli avversari politici".