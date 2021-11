Covid, sindaco Aprilia: “Ordinanza per obbligo mascherine all'aperto”

"Sto per firmare una ordinanza per disporre l'obbligo dell'uso di mascherine anche all'aperto in tutto il territorio comunale: verrà emessa entro le prossime ore", ha detto il sindaco di Aprilia, Antonio Terra. La situazione della città a Nord della provincia pontina, la più popolosa dopo Latina, preoccupa la Asl e le istituzioni ormai da diversi giorni visto il numero di contagi, al momento oltre 400, registrati in meno di due settimane. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Il sindaco: “Non possiamo abbassare la guardia”

Il sindaco ha confermato di avere partecipato questa mattina a un vertice con la prefettura di Latina, che sta seguendo da vicino la vicenda e nella giornata di domani si dovrebbe tenere un nuovo incontro per affrontare il tema della carenza di medici di base nella zona. Tra l'altro, sempre sul fronte dei medici, tre di questi (tra cui un consigliere comunale) risultano sospesi per non essersi sottoposti alla vaccinazione anti Covid. "Il problema – spiega ancora il sindaco - è che è necessario mantenere altissimo il livello di allerta sul Covid e non rinunciare alle normali misure previste dal protocollo per evitare il contagio. Qualcuno, soprattutto nelle famiglie, si è rilassato troppo, dobbiamo tornare a seguire le regole fondamentali che abbiamo imparato a conoscere ormai da due anni e per questo ho deciso, di comune accordo con la Asl, di firmare questa nuova ordinanza. Non possiamo abbassare la guardia". Il sindaco ha confermato, comunque, l'esigenza di intervenire sul problema della presenza di medici e, sulla polemica che riguarda la consigliera comunale che è anche medico senza Green pass, ha confermato di avere chiesto notizie alla diretta interessata: "Sta valutando il vaccino per questioni di salute personali ed estremamente importanti ma non è certamente una no-vax".

La Regione: “Sensibilizzare la popolazione alla vaccinazione”

La Regione Lazio ha richiesto al comune di Aprilia di emettere un'ordinanza per "ripristinare l'utilizzo di mascherine all'aperto, evitare ogni forma di assembramento e sensibilizzare la popolazione sull'importanza della vaccinazione". Nella zona di Aprilia infatti, rispetto alla media regionale dei vaccinati, si è circa 10 punti percentuali in meno. "Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione, anche alle comunità straniere presenti sul territorio e alle loro autorità religiose", precisa D'Amato. Ad Aprilia sono residenti molti esponenti di comunità straniere, in particolare sikh, che lavorano nei campi, e cittadini dell'est Europa.