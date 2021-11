Covid, Pregliasco a Sky TG24: "Colpo di coda atteso, valori saliranno"

I dati del contagio in Italia tornano a preoccupare. Il virologo: "È qualcosa di atteso". E spiega: "I vaccinati devono aumentare". Per il Natale? "Prudenza"

A Natale "prudenza"

Per Pregliasco, sull'andamento del contagio, ci saranno da immaginare "altre ondulazioni". L'Italia "è vicina" al resto d'Europa, dove i casi stanno crescendo. Per questo, "non sono da escludersi zone gialle o chiusure". E in ottica delle feste di Natale servirà "prudenza".