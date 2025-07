Lazza, la possibile scaletta del concerto a Cosenza

lazza a cosenza, la possibile scaletta del concerto

Grande attesa per il nuovo appuntamento live di Lazza. Il rapper porterà la sua energia in Calabria, questo l’indirizzo per poter raggiungere la location: piazza XV Marzo, 87100, Cosenza. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.30.

Attesi i grandi successi dell’artista: da Zonda a 100 messaggi passando per Molotov, Lario, Buio davanti e Cenere, quest’ultimo presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Al momento l'artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta del concerto. Questi gli oltre quaranta brani eseguiti allo spettacolo di Milano:

1. OUVERTURE 3

2. ABITUDINE

3. MOLOTOV

4. ZONDA

5. RE MIDA

6. CASANOVA

7. CERTE COSE

8. MOB

9. MEZZE VERITÀ

10. PORTOCERVO

11. PANICO

12. VERDI NEI VIOLA

13. OUVERFOUR

14. SENZA RUMORE

15. BUIO DAVANTI

16. CATRAME

17. J

18. 24H

19. BBE

20. NO INSTA

21. GIGOLÒ

22. HONEY

23. SUPERMAN

24. LARIO

25. PIOVE

26. G63

27. DDA

28. ZERI IN PIÙ

29. HOT

30. GHETTO SUPERSTAR

31. ALIBI

32. FENTANYL

33. GUCCI SKIMASK

34. NESSUNO

35. CHIAGNE

36. CENERE

37. CANZONE D’ODIO

28. USCITO DI GALERA

39. -3

40. MORTO MAI

41. 100 MESSAGGI

42. DOLCEVITA

43. FERRARI