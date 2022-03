Liam Gallagher: "Gli U2 si spacciano per rock, ma non lo sono"

Un tempo l'eterna lotta vedeva da un lato gli Oasis e dall'altro i Blur, ma adesso l’ex cantante dei primi pare essere in guerra aperta con quasi ogni altro nome della musica…



Stiamo esagerando, per scherzare, tuttavia Liam Gallagher non è nuovo a provocazioni come l'ultima in cui si scaglia contro gli U2. Ancora una volta, dato che l’ex Oasis non è nuovo a parole al vetriolo nei confronti della band di Bono.



"Non ho mai visto Bono e soci fare qualcosa di anche solo lontanamente rock”, ha detto Liam Gallagher.



Già nel 2017 si era espresso in termini non proprio lusinghieri nei confronti del gruppo rock (noi lo definiamo ancora così, se Liam ce lo permette…).

Cinque anni fa il musicista scrisse su Twitter parole forti, utilizzando una metafora che non riporteremo per decenza... In soldoni, disse che avrebbe fatto di tutto "piuttosto che ascoltare gli U2”. Forse a Liam al tempo non era andato giù il fatto che la band di With or Without You facesse aprire i suoi concerti da suo fratello. Del resto è Noel Gallagher il suo eterno rivale, quindi è probabile che ogni anatema rivolto agli U2 sia in realtà tra le righe per il fratellino. Chissà...

"Bono e Noel sono dei se***oli”, aveva dichiarato in un'altra occasione il fratello minore di casa Gallagher. Che, a differenza di ciò che solitamente accade con i fratelli minori, non sembrerebbe rispettare troppo il primogenito…