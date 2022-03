Harry Styles, pubblicato un teaser della nuova canzone As It Was

L’artista ha condiviso un’anteprima del nuovo singolo As It Was, in arrivo il 1° aprile, sul suo profilo Twitter Condividi

A poche ore di distanza dall’uscita della canzone As It Was, Harry Styles ha regalato ai fan una breve anteprima del brano con un video che sembrerebbe essere stato tratto dal videoclip ufficiale del singolo.

Harry styles, l’anteprima del nuovo brano approfondimento Harry Styles, il nuovo singolo As It Was esce il 1° aprile Cresce sempre di più la curiosità del pubblico per la nuova era discografica dell’artista britannico, affermatosi velocemente come uno dei protagonisti indiscussi nel mondo dello spettacolo.

approfondimento Harry Styles, è Harry’s House il nuovo album: esce il 20 maggio Harry Edward Styles, questo il nome all’anagrafe, ha pubblicato un teaser del brano As It Was sul profilo Twitter da oltre trentasette milioni di follower. Il video, dalla durata di pochi secondi, ha velocemente ottenuto più di cinque milioni di visualizzazioni.

Nei giorni scorsi il cantante (FOTO) ha svelato l’arrivo del nuovo album rivelandone, titolo, cover e data di uscita.

approfondimento Harry Styles compie 28 anni: la fotostoria del cantante di Golden Il suo terzo disco di inediti Harry’s House farà l’atteso debutto sul mercato il 20 maggio, la copertina del disco ha ricevuto grandi consensi contando al momento oltre sette milioni di like.

approfondimento Eternals, ecco il poster di Harry Styles nei panni di Starfox Nel corso degli anni Harry Styles ha scalato le classifiche di vendita, tra le sue canzoni più celebri Sign of the Times, Lights Up, Adore You e Golden.