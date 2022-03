Harry Styles, il nuovo singolo As It Was esce il 1° aprile

Harry Styles ha svelato che la canzone As It Was arriverà sul mercato il 1° aprile Condividi

As It Was è il singolo che alzerà ufficialmente il sipario sulla nuova era discografica del cantante britannico. Poche ore fa Harry Styles ha svelato l’uscita della canzone con un post sul profilo Instagram che conta più di quarantatré milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra musica, cinema, impegni lavorativi, viaggi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

Harry Styles, il nuovo singolo è As It Was approfondimento Harry Styles, è Harry’s House il nuovo album: esce il 20 maggio Nei giorni scorsi l'artista, classe 1994, ha annunciato l’uscita del nuovo disco Harry’s House condividendone la cover su Instagram che ha ottenuto più di sette milioni di like.

Harry Edward Styles, questo il nome all’anagrafe, ha anche rivelato la data di distribuzione dell'album, ovvero il 20 maggio.

