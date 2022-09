3/15 ©IPA/Fotogramma

Come era facile prevedere, Harry Styles è arrivato in completo Gucci. Il look, realizzato dall'amico stilista Alessandro Michele, consiste in un completo blu navy con camicia chiara con colletto dal sapore retrò. Anche per l'occasione la popstar non ha rinunciato ad accessori che raccontano la sua personalità e il suo stile eclettico. Voto 8

Venezia 79: LO SPECIALE