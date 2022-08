Florence Pugh e Zach Braff, l'attrice conferma la fine della relazione

Come rilanciato dal magazine The Hollywood Reporter , Florence Pugh ha dichiarato: “Abbiamo cercato di fare questa separazione senza che il mondo lo sapesse poiché è stata una relazione sulla quale tutti hanno avuto un’opinione ”.

approfondimento

Don't Worry Darling, poster del film con Harry Styles e Florence Pugh

In seguito, l’attrice ha aggiunto: “Abbiamo semplicemente sentito come avremmo beneficiato nel non sentire quanti milioni di persone fossero felici di non saperci più insieme. Così abbiamo fatto in questo modo. Mi viene automaticamente un nodo alla gola quando ne parlo”.