Il film diretto da Olivia Wilde racconterà la storia di una donna che inizia a scoprire verità terrificanti che coinvolgono l'organizzazione per cui lavora suo marito, mentre vive in una comunità pagata dall'azienda. Don't Worry Darling è interpretato da Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Olivia Wilde (presente quindi anche nel cast), Gemma Chan, KiKi Layne e Nick Kroll. La scrittrice Katie Silberman si è occupata della sceneggiatura. Il poster pubblicato dalla Warner Bros. rappresenta un'immagine in movimento, che genera immediatamente un senso di disorientamento: sopra l'idilliaco villaggio si vede l'aereo in fumo che lentamente sta per cadere. La clip si interrompe e si capovolge brevemente prima di tornare alla normalità. Il poster in movimento è accompagnato da una ballata morbida e inquietante che sembra cantata dall'attrice protagonista. Wilde e Silberman sono anche i produttori del film, insieme a Miri Yoon e Roy Lee. Olivia Wilde è alla sua seconda regia , dopo aver diretto l'acclamata commedia del 2019 Booksmart - La rivincita delle sfigate. La pellicola arriverà nelle sale il prossimo 23 settembre.

Don't Worry Darling, parlano Olivia Wilde e Harry Styles

approfondimento

Harry Styles e Florence Pugh, le foto sul set di Don’t Worry Darling

Olivia Wilde ha recentemente dato qualche anticipazione in merito a ciò che vedremo sul grande schermo. In particolare la regista ha parlato di una scena di sesso che, a suo dire, farà molto discutere. Intervistata da Vogue, l'attrice e regista ha parlato dei film che l'hanno ispirata, citando Proposta Indecente e Attrazione Fatale. "Quei film sono così sexy, in un modo adulto... Continuavo a ripetermi: Perché non c'è più del buon sesso nei film?" ha spiegato nell'intervista. Wilde ha spiegato che tra le sue intenzioni c'è quella di far capire agli spettatori "quanto raramente si veda il piacere femminile, e in particolar modo questo tipo di piacere femminile."

Durante un'ospitata al The Howard Stern Show, Harry Styles ha dovuto replicare ad una domanda piuttosto imbarazzante, cioè cosa si provi ad innamorarsi sul set. L'attore, infatti, ha una relazione proprio con Olivia Wilde. Styles ha cercato di rispondere restando però sul vago. "Oh, wow, come rispondere a questa domanda? - ha replicato, imbarazzato - Essere diretto da Olivia è stata davvero una bellissima esperienza. Recitare può metterti a disagio a volte, penso ci sia bisogno di grande fiducia. Quindi riuscire a fidarti della tua regista è un dono. È una cosa che mi ha aiutato molto, ed ha reso quest'esperienza davvero bella" ha dichiarato furbamente Harry Styles.