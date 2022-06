Florence Pugh sarà nella serie Netflix East of Eden

East of Eden, le parole di Zoe Kazan

"Mi sono innamorata de La valle dell'Eden quando l'ho letto per la prima volta da adolescente” ha detto Zoe Kazan, che oltre ad essere sceneggiatrice è anche attrice (Click Bait). “Da allora, il mio sogno è stato adattare il romanzo di Steinbeck, la sua grande, tentacolare totalità di tre generazioni” ha spiegato la 38enne, che più di ogni altra cosa ha intenzione di raccontare l'antieroina del romanzo, Cathy Ames. "Florence Pugh è la Cathy dei nostri sogni – ha spiegato Zoe Kazan - Non riesco a immaginare un'attrice più elettrizzante per dare vita a questo personaggio”. La sceneggiatrice ha anche spiegato quanto sia stato stimolante per lei scrivere questa serie e quanto speri che il progetto getti nuova luce sul romanzo e lo faccia conoscere anche ai più giovani. Per Zoe Kazan questo è il primo importante lavoro come sceneggiatrice per la tv: in passato ha co-firmato Ruby Sparks e Wildlife, diretto dal compagno Paul Dano. Vedremo Kazan anche come attrice in She Said, in cui interpreterà Jodi Kantor, una delle giornaliste del New York Times che hanno rivelato lo scandalo sessuale che coinvolgeva il produttore Harvey Weinstein, portando poi alla nascita del movimento #MeToo.