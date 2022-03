Dune 2, Florence Pugh in trattativa per il film

La talentuosa attrice britannica Florence Pugh, che molti conoscono per il suo ruolo di Yelena Belova nel MCU, sarebbe in trattativa per entrare a far parte del cast del secondo capitolo cinematografico della saga fantasy Dune Condividi

Dopo il grande successo del primo capitolo della saga Dune, film di Denis Villeneuve liberamente ispirato ai romanzi fantasy scritti da Frank Herbert, sono davvero interessanti le prime indiscrezioni che arrivano dalla seconda pellicola presto in lavorazione. Al cast a dir poco stellare del film andato in scena nei cinema italiani e di tutto il mondo lo scorso ottobre, con Timothée Chalamet e Zendaya, ma anche Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Josh Brolin, Dave Bautista, Javier Bardem e molti altri, si potrebbe aggiungere niente di meno che una delle giovani attrici più promettenti del momento, Florence Pugh. Secondo diversi tabloid, l’attrice britannica sarebbe già da tempo in trattativa per una parte.

Florence Pugh è in trattativa per una parte in Dune 2 approfondimento Dune 2, Denis Villeneuve rivela nuovi dettagli sul sequel del film È il suo talento, che abbiamo imparato a conoscere in bei film in costume e non come Lady Macbeth (2016), Una famiglia al tappeto (2019), Midsommar – Il villaggio dei dannati (2019), ma soprattutto in Piccole donne (2019) di Greta Gerwig e nel debutto ufficiale nel MCU con il ruolo di Yelena Belova, che potrebbe far guadagnare a Florence Pugh un importante posto nel secondo capitolo dell’avventuristica e futuristica saga di Denis Villeneuve, Dune 2, liberamente ispirata alle vicende del pianeta Arrakis e di casa Atreides narrate da Frank Herbert nei suoi romanzi. Secondo le prime indiscrezioni la giovane attrice britannica classe ’96, sarebbe in lizza per l’ambito ruolo della Principessa Irulan Corrino, figlia maggiore dell’Imperatore Shaddam Corrino IV, che in Dune 2 avrà un ruolo centrale. Se Pugh dovesse ottenere realmente la parte, sarebbe per lei la seconda volta sul set accanto al collega Chalamet con il quale ha già recitato nel remake cinematografico di Piccole Donne, uscito al cinema nel 2019. Le riprese dell’atteso sequel di Dune, inizieranno nell’autunno del 2022, mentre la data di uscita ufficiale del film nei cinema è quella del 20 ottobre 2023.

Nuovi progetti in vista per Florence Pugh approfondimento Oppenheimer, il cast del nuovo film di Christopher Nolan. FOTO Non solo Dune 2, Florence Pugh sarebbe già al lavoro su altri importanti progetti cinematografici che la vedono innanzitutto come una delle principali protagoniste e supereroine femminili della ormai iniziata Fase 4 dell’MCU Marvel Cinematic Universe. L’attrice interpreta infatti Yelena Belova, che già abbiamo potuto conoscere in Black Widow e Hawkeye, nelle vesti della sorella dell’Avenger Vedova Nera. Pugh pare però essere in lizza per un altro iconico ruolo, quello di Madonna, nell’attesissimo biopic a lei dedicato. A contenderle l’ambitissimo ruolo della pop star, anche le attrici Julia Garner di Ozark, Alexa Demie di Euphoria, Odessa Young di The Stand ed Emma Laird di Mayor of Kingstown. Per Florence Pugh anche un ruolo in Oppenheimer il nuovo e attesissimo film di Christopher Nolan.