Hawkeye 2, cosa sappiamo su un'eventuale seconda stagione

La serie tv Disney + visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, è giunta a conclusione dopo sei episodi ma ha lasciato aperte tante questioni. Saranno risolte in un sequel? Ecco tutte le risposte che vogliamo avere Condividi

Non è passato molto dalla fine di Hawkeye che già i fan si chiedono se ci sarà o meno una seconda stagione. La serie tv Marvel distribuita sulla piattaforma streaming Disney +, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, ha raccolto numerosi consensi lasciando però aperti parecchi interrogativi con il finale visto nel sesto e ultimo episodio. Di certo, gli elementi e gli archi narrativi introdotti, non hanno esaurito il loro potenziale, anzi, alcuni di essi sono soltanto all’inizio.

Nessuna conferma e nessuna smentita leggi anche Hawkeye, le 10 cose migliori della serie tv Marvel Attualmente non ci sono conferme né smentite su un’eventuale seconda stagione. Le uniche dichiarazioni sono quelle rilasciate dal regista Rhys Thomas, che non si è certo sbottonato nel corso di un’intervista a Collider: “Non posso parlare dei piani futuri, nella migliore delle trazioni legata alla segretezza – ha detto Thomas -. Ed è stato grandioso vedere il benvenuto che è stato dato al personaggio di Hailee, che ora può entrare saldamente nell’Universo Cinematografico Marvel. Sinceramente non vedo l’ora di scoprire cosa succederà al suo personaggio ora. E sì, mi piace molto lavorare nell’Universo Cinematografico Marvel e lo rifarei molto volentieri”. Unendo i puntini, ciò che ci è dato sapere è che l’esperienza di Hailee Steinfeld nel MCU non può dirsi finita (ma insomma, in qualche modo lo avevamo sospettato…) e che a Thomas non dispiacerebbe affatto continuare a lavorare sui progetti di Kevin Feige (e anche qui, nessuna sorpresa).

IL NOME DA EROINA DI KATE BISHOP

leggi anche Occhio di Falco, Vita Normale, il fumetto che ha ispirato Hawkeye Di certo ci sono parecchie domande rimaste aperte e che ancora attendono una risposta. Per esempio, attestato che Kate Bishop è entrata nel MCU per non uscirne molto presto, quale sarà il suo nome da supereroina? Nel finale del sesto episodio, il personaggio interpretato da una splendida Hailee Steinfeld propone un po’ di idee a Clint Barton, che gliele boccia tutte e poi le dice di avere lui il nome perfetto, salvo poi non rivelarlo. Per chi ha letto i fumetti e in particolar modo la run di Matt Fraction da cui Hawkeye ha tratto parecchia ispirazione, non è affatto da escludere che l’alterego indossato da Kate Bishop nel prossimo futuro sia proprio Hawkeye. Vita Normale si apre infatti con la giovane arciera che ha sottratto arco e identità supereroistica a Clint Barton e visto che nel MCU nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma (o ricicla dai fumetti) è possibile che qui il passaggio di consegne avvenga ora.

IL FUTURO DI CLINT leggi anche Spider-Man: No Way Home, scena iniziale: easter egg su Hawkeye. VIDEO Se così fosse, si aprirebbe un’altra questione legata al destino di Clint Barton e dell’attore che lo interpreta. Dobbiamo forse ipotizzare che l’esperienza di Jeremy Runner nel MCU si sia chiusa con la serie che più di ogni altro film degli Avengers ha reso giustizia al personaggio da lui interpretato e alle sue qualità attoriali? Forse. Oppure no, Clint e Renner potrebbero restare ma in un ruolo diverso, da mentore e consigliere di Kate, la nuova Occhio di Falco titolare. O ancora i due potrebbero portare avanti quello che a tutti è sembrato un team up piuttosto efficace.

YELENA E KATE leggi anche Hawkeye, Rogers The Musical sarà un vero show di Broadway? Un altro duo dalla chimica impressionante si è rivelato quello composto da Hailee Steinfeld e Florence Pugh, attrice a cui è affidato il ruolo di Yelena Belova, sorella di Natasha Romanoff e ormai incoronata sua erede nei panni di Vedova Nera. In Hawkeye, Yelena sembra aver fatto pace col passato che riguarda la sorella, ha scoperto qual è stato il suo destino, è riuscita a fidarsi di Clint Barton fino a condividere con lui una complicata elaborazione del lutto in una delle scene più toccanti della serie. Ma è nelle scene con Kate Bishop che è venuto fuori tutto il potenziale di Yelena, splendidamente interpretata da un’attrice di straordinario talento come Florence Pugh, divertente ma mai sopra le righe nonostante un finto accento russo forse un pelino troppo accentuato. Ecco, disperdere il potenziale di una coppia così affiatata sarebbe veramente un gran peccato.

LA VERA IDENTITÀ DI LAURA vedi anche Hawkeye, spot dell'episodio finale: VIDEO Hawkeye ha gettato una luce interessante anche su un altro personaggio finora veramente marginale nella saga degli Avangers. Prima d’ora, Laura Barton era stata semplicemente la moglie di Clint, comparsa sullo sfondo utile solo a costruire la caratterizzazione di Occhio di Falco. In questa serie, invece, abbiamo visto il personaggio interpretato da Linda Cardellini decisamente più attivo e utile alla causa. Laura ha spesso consigliato Clint, quasi come fosse una sua stratega a distanza, tanto da farci dubitare più volte che potesse avere un’identità segreta. Dubbio che si è fatto concreto quando abbiamo scoperto che era lei la proprietaria del Rolex con il simbolo dello S.H.I.E.L.D. inciso sulla cassa recuperato all’asta del mercato nero in cui era stato battuto anche il costume di Ronin. Per molti, Laura Barton sarebbe Mockingbird, agente dello S.H.I.E.L.D. che nei fumetti ha l’identità di Barbara “Bobbi” Morse, ex moglie e partner di Clint Barton.

IL DESTINO DI KINGPIN leggi anche Hawkeye, gli easter egg dei primi due episodi Altra grande incognita lasciata irrisolta dal finale di Hawkeye è il destino di Kingpin. Nell’ultimo episodio abbiamo infatti visto Willson Fisk davanti a Maya Lopez, con una pistola puntata davanti al petto in un redde rationem estremo. Poi la camera si è alzata, facendo uscire dall’inquadratura i due personaggi, e abbiamo sentito uno sparo. Se non fossimo nel MCU e se non fosse altamente inverosimile che Kevin Feige si sia ripreso i diritti per il personaggio di Kingpin solo per ucciderlo dopo una manciata di minuti sullo schermo in una mini-serie dedicata a Occhio di Falco, sarebbe logico pensare che sia morto. Ovviamente non sarà così, e sappiamo altrettanto bene che nemmeno Maya Lopez è morta, visto che sarà protagonista di una serie spin-off a lei dedicata, Echo, prevista per il 2022.

CI SARÀ DUNQUE UN HAWKEYE 2? leggi anche Hawkeye - Occhio di falco: la canzone del musical sugli Avengers Insomma, di materiale per una seconda stagione di Hawkeye ce ne sarebbe più che a sufficienza. E tutto sommato il pubblico sarebbe pure felice. I Marvel Studios e Kevin Feige potrebbero però scegliere una strada diversa, quella di nuove serie in cui continuare a sviluppare gli archi narrativi ancora aperti dopo il sesto episodio, completando il passaggio di consegne tra Clint e Kate in un altro contesto, inserendo Laura (Mockingbird?) in produzioni diverse, mostrandoci che fine ha fatto Kingpin in una nuova serie o in un nuovo film.