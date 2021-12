Hawkeye, Rogers The Musical sarà un vero show di Broadway?

Save the City ha già fatto innamorare I fan della Marvel, che possono ascoltarla in streaming in versione integrale Condividi

Chi ha visto il primo episodio di Hawkeye, nuova serie Marvel, sa bene cosa sia Rogers. Si tratta di un musical che Clint Barton si ritrova a vedere in compagnia dei suoi figli. Viene proposta in scena, tra musica, canti e balli, la battaglia di New York. Non mancano alcune inesattezze, come la presenza di Ant-Man. Viene presentato al pubblico un solo brano, in seguito proposto in versione integrale sui social. Sembra però stia germogliando l’idea di portare Rogers, The Musical a Broadway, nel mondo reale.

Rogers a Broadway approfondimento Hawkeye - Occhio di falco: la canzone del musical sugli Avengers Se il musical di Hawkeye diventasse realtà? La serie, presente su Disney+ e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, ha proposto un assaggio di questo fittizio spettacolo teatrale. Il duo cantautori Marc Shaiman e Scott Wittman starebbe però pensando di rendere tutto ciò reale. L’impatto del musical sui fan è stato enorme. La canzone Save the City è stata ascoltata in streaming da migliaia di persone in tutto il mondo in poche ore. Perché non provare a portare il franchising MCU anche al di fuori degli schermi? Non pare esserci un piano in essere al momento ma realizzare il musical Rogers sarebbe un’avventura intrigante da non lasciarsi scappare: “Ma certo. – ha spiegato Wittman – Iniziamo a chiamare Kevin Feige e diciamoglielo”. Si aggiungono le parole di Shaiman: “Ci sono un milione di cose che potresti proporre con un musical Marvel. Il fatto che Steve Rogers abbia vissuto negli anni ’40 ci consentirebbe di spaziare tra differenti generi. L’intera storia sarebbe ambientata in differenti decadi. Sarebbe emozionante farlo davvero. Per ora, però, siamo soltanto esaltati da come sia venuta la serie TV”.