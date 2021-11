Hawkeye - Occhio di falco: la canzone del musical sugli Avengers

Il brano integrale è disponibile su YouTube. Una parodia della battaglia di New York del 2012 che ha divertito i fan Condividi

I primi due episodi di Hawkeye, nuova serie Marvel, sono presenti su Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW Smart Stick. Lo show offre un’ambientazione natalizia e costringe Clint Barton a fare i conti con il proprio passato. Nel periodo post blip è diventato Ronin, un vigilante a caccia di criminali. Credeva d’essersi lasciato tutto alle spalle ma la ricomparsa del suo costume e il carattere di Kate Bishop lo metteranno nei guai. Il tutto a pochi giorni dal Natale, che vorrebbe trascorrere in pace in famiglia. Occhio di falco riuscirà a tornare a casa in tempo da sua moglie e dai suoi figli?

Avengers il musical approfondimento Occhio di Falco, Vita Normale, il fumetto che ha ispirato la serie tv I primi due episodi di Hawkeye sono stati un successo. Sono stati presentati svariati elementi della serie a fumetti di Matt Fraction e David Aja, unendo azione a scene esilaranti, nel pieno stile Marvel. Una delle più divertenti, che ha fatto il giro del social, è quella del musical dedicato agli Avengers, dal titolo Rogers. In sala c’è proprio Clint Barton che, in compagnia dei propri figli, sopporta a malapena quanto accade in scena. A provocargli una ferita al cuore è soprattutto la rappresentazione di Black Widow, sacrificatasi al suo posto. Gli attori cantano e ballano una canzone dal titolo Save the City. Questa è stata messa a disposizione online da Disney, per la gioia dei fan. La canzone è una parodia e, al tempo stesso, un omaggio dei musical di Broadway. È stata scritta da Marc Shaiman e Scott Wittman. Ecco i cantanti che hanno collaborato al brano: · Adam Pascal · Ty Taylor · Rory Donovan · Derek Klena · Bonnie Milligan · Christopher Sieber · Shayna Stele