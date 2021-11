Hawkeye, gli easter egg dei primi due episodi

La nuova serie televisiva dedicata ad Occhio di Falco è un regalo natalizio per tutti gli appassionati del Marvel Cinematic Universe. Ecco i riferimenti più evidenti nelle prime due puntate

I fan dell'Universo Marvel si stanno scatenando con i commenti alle prime due puntate di “Hawkeye”, la nuova serie tv dedicata all'eroe Occhio di Falco, ossia, Clint Burton, interpretato dallo statunitense Jeremy Renner. In attesa dei quattro episodi finali (lo show è composto da sei puntate), gli appassionati stanno facendo a gara con l'analisi delle scene per scovare tutte le citazioni e i rimandi che gli sceneggiatori dei Marvel Studios sono soliti disseminare nell'arco della storia, un passatempo per cultori ma anche un buon modo per ingannare il tempo che resta per la messa in onda delle prossime puntate. Gli episodi uno e due di “Hawkeye” sono disponibili su Disney Plus e anche via Sky Q e su Now tramite la app Smart Stick.



Il ricordo di Natasha Romanoff e di Steve Rogers approfondimento Occhio di Falco, Vita Normale, il fumetto che ha ispirato la serie tv La lista degli easter egg all'interno di “Hawkeye” è già lunga, volendo considereare solo le prime due puntate. Lo show, che era stato anticipato da un trailer che mostrava in parte un'ambientazione natalizia, può difatti essere considerato un dono dei Marvel Studios a tutti gli appassionati degli eroi e delle eroine che popolano le storie della grande epoea della casa di produzione degli ultimi decenni. Un posto speciale, all'interno del focus dedicato ad Occhio di Falco, è riservato al personaggio di Natasha Romanoff, la compianta Vedova Nera degli Avengers con cui Clint aveva un rapporto speciale. Natasha è citata in una scena in cui una bambina ha la sua stessa acconciatura e il ricordo di “Nat” farà crollare il protagonista sotto il peso dei suoi sensi di colpa. Ma ci sonoanche altre scene in cui i gesti di Clint riecheggiano esattamente quelli di Natasha, come quella in cui si prende cura delle ferite di Kate (l'attrice Hailee Steinfeld) che ricorda una scena del film “Black Widow” con Scarlett Johannson e Florence Pugh. C'è spazio anche per un altro ricordo doloroso: quello di Steve Rogers/Captain America. Nello show viene mostrato lo spettacolo “Rogers: the Musical” e la citazione “I can Do This All Day” è proprio una delle frasi pronunciate da “Cap” in diversi film.