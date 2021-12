Hawkeye, spot dell'episodio finale: VIDEO

Da qui in poi, però, è bene sottolineare l’allerta Spoiler. Detto questo, c’è stato spazio per Echo, personaggio che avrà una serie tutta sua e, come gli amanti dei fumetti Marvel ben sanno, è particolarmente legata a Daredevil. La grande rivelazione del quinto episodio ha confermato le ipotesi dei fan, che attendevano con ansia il ritorno in scena di Kingpin , interpretato da Vincent D’Onofrio. È di lui che Clint Barton si preoccupa dall’inizio della serie. Temeva l’arrivo del “Big Guy”, che trova spazio anche nello spot che anticipa il season finale dello show.

Hawkeye, teaser episodio finale

Si è lavorato duramente per mantenere segreta la presenza di Vincent D’Onofrio nel cast di Hawkeye. I fan lo avevano intuito ma sul web non è circolata alcuna prova. In un articolo pubblicato su Buzzfeed si sono espresse Katrina Mathewson e Tanner Bean, regista della serie. Hanno spiegato come Vincent D’Onofrio e la sua controfigura siano stati portati sul set di nascosto, coperti da un mantello nero, così da non essere fotografati.

Per il momento non si è visto altro che un frame tratto da una telecamera di sicurezza. Un’immagine che svela i rapporti tra Eleanor Bishop e Kingpin. La madre di Kate è la mandante di Yelena. È lei a volere Hawkeye morto. Hailee dovrà fare i conti con questa verità scomoda ma soprattutto i due protagonisti si ritroveranno a fronteggiare il grande boss in carne e ossa. Nel teaser si può vedere un uomo camminare grazie all’ausilio di un bastone. Va da sé che quest’ultimo episodio ruoterà intorno a Wilson Fisk.

Il futuro di Hawkeye

Cosa accadrà a Clint Barton al termine di Hawkeye? Nessuno pensa che la serie TV possa concludersi con la morte del personaggio interpretato da Jeremy Renner. Questa sarebbe una sorpresa sconvolgente per i fan.

Lo show ha però presentato al mondo Kate Bishop ed è giusto che si guardi al futuro del personaggio. L’attore ha spiegato di non sapere cosa accadrà in futuro ma viene da pensare che non ci sarà di certo spazio per lui come in passato. Potrebbe trovare spazio con un cameo o, magari, in versione “anziana”.

Tempo fa disse d’apprezzare questa prospettiva: “Speso possa essere un Occhio di falco gioioso. Spero per lui che possa dimenticare le cose brutte della vita e che sia soltanto felice. Lo vedo a 80 anni faticare a muoversi ma felice”.